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A baseline view from the Connecticut side

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Stratton Stave is the Sports Editor for The Daily Campus and also writes for the Connecticut Rivals site, UConnReport. JayhawkSlant.com caught up with Stave to get his thoughts on what Bill Self called as big a game he can remember in early December.

For a breakdown of the game from Stave, including a final prediction, click here.

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