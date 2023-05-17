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A closer look at KU's portal class

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Season averages: 18.5 points, 9.0 rebounds, 1.8 blocks

Previous program: Michigan

Commitment status: SIGNED

Visit Date: 4/20/23

Portal Ranking: No. 1

Season averages: 17.7 points, 3.9 rebounds, 2.4 assists

Previous program: Towson

Commitment status: SIGNED

Visit Date: 4/7/23

Portal Ranking: No. 16

Season averages: 4.7 points, 1.4 rebounds per game

Previous program: Texas

Commitment status: SIGNED

Visit Date: 4/18/23

Portal Ranking: NR

Season averages: 7.7 points and 5.8 rebounds per game

Previous program: Santa Clara

Commitment status: SIGNED

Visit Date: NA

Portal Ranking: NR

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