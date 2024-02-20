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A closer look at the Texas Longhorns and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Coming off back-to-back road games, No. 9 Kansas returns home to face Texas on Saturday. The Jayhawks are coming off a road win at Oklahoma, while the Longhorns defeated Kansas State at home on Monday.

For a closer look at the Texas Longhorns and more, click here.

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