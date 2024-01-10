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A closer look at the UCF Knights and more

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Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 3 Kansas will hit the road on Wednesday night to face the UCF Knights. The Jayhawks, coming off a win against TCU, 83-81 on Saturday, will look to improve to 2-0 in conference play. UCF, coming off a loss against Kansas State in Manhattan, is still looking for its first Big 12 win.

For a closer look at the UCF Knights, click here.

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