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A closer look at the West Virginia Mountaineers and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 3 Kansas (15-2; 3-1) defeated Oklahoma State, 90-66 in Stillwater, Okla., on Tuesday night. Bill Self and the Jayhawks are coming for a similar type of performance at West Virginia on Saturday (3:00 PM CT).

For a closer look at West Virginia and more, click here.

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