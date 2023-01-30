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A few thoughts after Bill Self talks KSU, injuries, and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 8 Kansas plays host to No. 7 Kansas State at 7:00 p.m. (Central). On Monday afternoon, Bill Self met with the media in Lawrence to preview the game and touched on a number of topics, including providing the latest updates on several injuries.

For a few thoughts from Lawrence, click here.

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