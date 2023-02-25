News More News
{{ timeAgo('2023-02-25 19:26:14 -0600') }} basketball Edit

A few thoughts after No. 3 Kansas slips past WVU, 76-74

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Behind five double-digit scorers, including a team-high 17 from Dajuan Harris, No. 3 Kansas slipped past WVU, 76-74.

For a few thoughts after No. 3 Kansas slips past WVU, 76-74, click here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}