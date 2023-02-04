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A few thoughts after No. 8 Kansas falls to No. 13 Iowa State, 68-53

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Saturday afternoon, No. 13 Iowa State rolled past No. 8 Kansas, 68-53 inside Hilton Coliseum.

Jalen Wilson scored a game-high 26 points, but no other player scored more than eight points for Kansas.

For a few thoughts following Iowa State's impressive victory over Kansas, click here.

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