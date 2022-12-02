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{{ timeAgo('2022-12-02 00:06:04 -0600') }} basketball Edit

A few thoughts after No. 9 Kansas slams Seton Hall, 91-65

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Six players scored in double-figures, including a team-high 17 points from Kevin McCullar. Jr. After missing the game against Texas Southern, McCullar, Jr., returned and played quite possibly the best game of his Kansas career.

For a few thoughts following KU's impressive victory over Seton Hall, click here.

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