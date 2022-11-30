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A few thoughts following Bill Self's weekly press conference

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

During his weekly press conference on Wednesday, Bill Self touched on a number of topics, including providing the latest injury update. When might Kansas be at full strength this season?

For the very latest from Lawrence, click here.



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