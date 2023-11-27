Advertisement
News More News
ago basketball Edit

A few thoughts on recruiting and where things stand

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Does Kansas plan to add another player at semester? Who are some prospects to watch in the 2015 class?

For the very latest, click here

From time to time, we will run promotions, but nothing beats our Black Friday and Cyber Monday offer.

Through Monday, November 27th you can join Jayhawk Slant for 75% off your first year. That's right at just $2.00 a month.

Stay up on the latest with the Jayhawks recruiting, team coverage and join our message board community with thousands of KU fans.

You can take advantage of the special using the link below:

SIGN UP: 75% off your first year to Jayhawk Slant

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement