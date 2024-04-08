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ago basketball Edit

A few thoughts on the roster and what to expect moving forward

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

A few weeks removed from the end of the season, the biggest question remains the same when it comes to the University of Kansas men's basketball program: Who will stay and who will go?

JayhawkSlant.com is here to provide you with a few thoughts on KU's roster and what might take place moving forward.

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