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A handful of thoughts after No. 2 Kansas falls at home to No. 14 TCU

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant.com is here to provide you with some thoughts following No. 2 KU’s home loss to No. 14 TCU, 83-60. Jalen Wilson led the way with 30 points, but only one other player, Kevin McCullar (10) scored in double-figures.

For a handful of thoughts after No. 2 Kansas falls at home to No. 14 TCU, 83-60, click here.


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