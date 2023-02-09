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A look back at everything Bill Self said on Thursday afternoon

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Saturday afternoon, No. 9 Kansas will face Oklahoma in Norman at 12:00 p.m. (Central). On Thursday afternoon, Bill Self met with the media in Lawrence to preview the Oklahoma game and more.

For a look back at everything Self said on Thursday, click here.

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