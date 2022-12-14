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A look back at the last time Kansas and Indiana met on the hardwood

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

For the first time since November 11, 2016, No. 8 Kansas and No. 14 Indiana will meet on the hardwood. The Jayhawks and Hoosiers are scheduled to tipoff from Allen Fieldhouse at 11:00 a.m. (Central).

For a look back a the last time Kansas and Indiana met, click here.



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