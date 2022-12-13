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A quick look at the Indiana Hoosiers

Trayce Jackson-Davis averages 16.8 points per game for Indiana
Trayce Jackson-Davis averages 16.8 points per game for Indiana (USATodaySportsImages.com)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Early on Saturday afternoon, No. 8 Kansas plays host to No. 14 Indiana. This season, the Hoosiers own victories over Morehead State, Bethune-Cookman, Xavier (road), Miami (OH), Little Rock, Jackson State, North Carolina, and Nebraska.

For a closer look at the Indiana Hoosiers, click here.

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