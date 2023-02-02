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A quick look at the Iowa State Cyclones

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 8 Kansas and No. 13 Iowa State will meet for the second time this season on Saturday at 11:00 a.m. (Central) in Ames, Iowa. In the first meeting in Lawrence, Bill Self's squad slipped past the Cyclones, 62-60.

For a quick look at Iowa State, click here.

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