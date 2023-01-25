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{{ timeAgo('2023-01-25 12:00:39 -0600') }} basketball Edit

A quick look at the Kentucky Wildcats

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Saturday night, No. 9 Kansas (16-4; 5-3) will square off against Kentucky (14-6; 5-3) inside Rupp Arena. Bill Self's squad has lost three-straight games, while John Calipari and the Wildcats have won four-straight heading into the Big 12/SEC Showdown.

For a closer look at the Kentucky Wildcats, click here.


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