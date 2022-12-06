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A quick look at the Missouri Tigers

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 6 Kansas and Missouri will meet on the hardwood in Columbia on Saturday afternoon. Last year, Bill Self's squad defeated the Tigers, 102-65 in Lawrence.

For a closer look at the Missouri Tigers, click here.

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