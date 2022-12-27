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A quick look at the Oklahoma State Cowboys

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Since losing to Tennessee on November 25, No. 4 Kansas has won five straight games, all coming by double-digits. On Saturday, Bill Self’s squad opens up Big 12 play against Oklahoma State at home.

For a quick look at the Oklahoma State Cowboys, click here.

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