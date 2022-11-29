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A quick look at the Seton Hall Pirates

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday night, No. 9 Kansas plays host to Seton Hall. The Pirates enter the game with an overall record of 4-3 and on a two-game losing streak.

For a quick look at the Seton Hall Pirates, click here.

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