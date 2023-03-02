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A quick look at the Texas Longhorns and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 3 Kansas will close out the regular season portion of its schedule at No. 9 Kansas on Saturday afternoon.

For a quick look at the Texas Longhorns and more, click here.

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