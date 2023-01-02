News More News
{{ timeAgo('2023-01-02 11:33:14 -0600') }} basketball Edit

A quick look at the Texas Tech Red Raiders

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Winners of six-straight games, No. 3 Kansas travels to Lubbock, Texas, on Tuesday night to face Texas Tech. The Red Raiders enter the game with an overall record of 10-3, including 8-0 at home this season.

For a quick look at the Texas Tech Red Raiders, click here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}