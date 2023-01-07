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A quick look at the West Virginia Mountaineers

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 3 Kansas is back on the road and will take on West Virginia on Saturday night. The Mountaineers enter the game winless (0-2) in Big 12 play, but have a chance to get on track against Bill Self at the Jayhawks at home.

For a quick look at the West Virginia Mountaineers, click here.

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