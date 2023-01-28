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Analysis: Thoughts after No. 9 Kansas downs Kentucky, 77-68

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Facing a four-game losing streak, No. 9 Kansas, behind game-high 22 points from Jalen Wilson, defeated Kentucky, 77-68 inside Rupp Arena on Saturday.

For a handful of thoughts following the game, click here.

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