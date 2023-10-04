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Andy Kotelnicki gives update on Jalon Daniels, talks UCF

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Andy Kotelnicki gave an update on Jalon Daniels, looked back at the Texas game, and talked about preparing for the UCF defense.

See what Kotelnicki had to say at his weekly press conference.

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