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Andy Kotelnicki on facing Oklahoma State

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Offensive coordinator Andy Kotelnicki talked about the success they had running the ball against UCF and what he sees in the Oklahoma State defense.

See everything he said heading into the OSU game.

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