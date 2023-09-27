News More News
ago football Edit

Andy Kotelnicki previews Texas, impressed with their defense

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

KU offensive coordinator Andy Kotelnicki looked back at the win over BY and gave his thoughts on facing the Texas defense.

See everything Kotelnicki had to say during his weekly press conference.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}