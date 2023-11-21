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Andy Kotelnicki previews the Cincinnati game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Offensive coordinator Andy Kotelnicki gives his take on the Cincinnati defense and what they face on the road this Saturday.

Watch what Kotelnicki had to say in his weekly meeting with the media.

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