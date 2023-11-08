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ago football Edit

Andy Kotelnicki previews the Texas Tech game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas offensive coordinator Andy Kotelnicki talked about what he sees from the Texas Tech defense and his unit's performance against Iowa State.

See everything Kotelnicki had to say in his weekly press conference.

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