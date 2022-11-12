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{{ timeAgo('2022-11-12 22:20:01 -0600') }} football Edit

AUDIO: Lance Leipold after Texas Tech game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold talked about the injuries, Jalon Daniels status, another big outing by Devin Neal and the offense.

Hear everything Leipold had to say after the Texas Tech game.

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