 JayhawkSlant - AUDIO: Leipold, Neal, Daniels, Casey after Texas win
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AUDIO: Leipold, Neal, Daniels, Casey after Texas win

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Hear what Lance Leipold and the players had to say after the win over Texas.

Lance Leipold

Devin Neal

Jared Casey

Jalon Daniels

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