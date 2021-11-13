AUDIO: Leipold, Neal, Daniels, Casey after Texas win

Hear what Lance Leipold and the players had to say after the win over Texas.
Lance Leipold
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Devin Neal
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Jared Casey
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Jalon Daniels
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