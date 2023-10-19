News More News
ago basketball Edit

Bill Self at Big 12 Media Day: What Stood Out

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Sitting inside the T-Mobile Center at Big 12 Media Day late on Wednesday afternoon, Bill Self had the opportunity to speak with the media.

For a breakdown of a few things that stood out, including what Bill Self had to say about recruiting moving forward, click here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}