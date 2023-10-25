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Bill Self at Kansas media day: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

After participating in Big 12 Media Day last week, Bill Self and members of the University of Kansas men's basketball team gathered with the media on Wednesday afternoon for media day.

Self, not long ago, met with the media inside the Allen Fieldhouse media room. For a closer look at what stood out, click here.

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