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Bill Self media day press conference

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday afternoon, Kansas head coach Bill Self addressed a large number of media outlets inside the Allen Fieldhouse media room during KU's media day. Self touched what to expect from the 2022-23 team, where things stand at this time, what players will likely make an impact early on in the season, what players could potentially emerge late, the health of several players, and much more.

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