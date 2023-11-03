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Bill Self met with the media on Friday: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Friday afternoon, Kansas head coach Bill Self conducted his weekly press conference in Lawrence. Self talked about the season opener against NCCU on Monday night, the health of Kevin McCullar, Jr., and Johnny Furphy, opening up the season No. 1, and much more.

For a breakdown of what stood out on Friday afternoon, click here.

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