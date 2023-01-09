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Bill Self met with the media on Monday: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday afternoon, Bill Self conducted his weekly press conference in Lawrence.

For a closer look at what stood out, including a few injury-related updates, click here.


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