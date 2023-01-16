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Bill Self met with the media on Monday: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 2 Kansas and No. 13 Kansas State will meet inside Bramlage Coliseum for what should be one of the best Big 12 games of the season. On Monday afternoon, Bill Self met with the media in Lawrence to preview the Sunflower Showdown and more.

For a breakdown of what stood out on Monday afternoon, click here.

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