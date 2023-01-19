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Bill Self met with the media on Thursday: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self, on Thursday afternoon, conducted his weekly press conference. Self, during his time with the media, talked about a conversation he recently had with Kevin McCullar, Jr., the play of Dajuan Harris, the health of MJ Rice, and much more.

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