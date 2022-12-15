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Bill Self provides the latest update on the health of the team

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas head coach Bill Self, while addressing the media on Thursday afternoon, was asked about the health of his team heading into the Indiana game. What did Self have to say about his team?

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