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Bill Self, staff hit the recruiting trail last week

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Last week, Bill Self and his staff checked in some of the nation's top prospects in 2023 and 2024, including Ian Jackson, the No. 1 ranked player in the 2024 class.

For a closer look at the prospects Kansas visited, click here.

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