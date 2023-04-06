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{{ timeAgo('2023-04-06 14:27:34 -0500') }} football Edit

Brian Borland, Andy Kotelnicki talk before Spring Showcase

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Both coordinators gave their final thoughts before the Spring Showcase. They talked about specific players, what they have seen this spring, and much more.

See the uncut version of their interviews today meeting with reporters.

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