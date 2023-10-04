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Brian Borland on challenges of UCF offense, learning from Texas game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas defensive coordinator Brian Borland talked about the Texas game and some of the issues he saw.

He gave a scouting report on UCF and what they need to be ready for a fast-paced offense who runs the ball well.

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