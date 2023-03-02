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{{ timeAgo('2023-03-02 17:38:20 -0600') }} football Edit

Coordinator Talk: Kotelnicki and Borland spring ball

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Offensive coordinator Andy Kotelnicki and defensive coordinator Brian Borland gave out a lot of thoughts on several players and different position groups.

See what they had to say today at their media session.

Andy Kotelnicki

Brian Borland

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