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{{ timeAgo('2023-04-08 07:00:40 -0500') }} football Edit

Devin Neal, Cobee Bryant talk after Spring Showcase

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Running back Devin Neal and Cobee Bryant spoke after the Jayhawks completed their spring football season.

Neal and Bryant talked about the Spring Showcase, the next step players take moving into the spring, and where the program is.

Devin Neal

Cobee Bryant

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