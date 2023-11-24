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Does Bill Self plan to make an addition to KU's roster at semester?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

With the end of the first semester quickly approaching, Kansas head coach Bill Self could very well make an addition to KU's roster in the near future. Five-star small forward Bryson Tucker recently took a visit to Kansas, but at this team, it doesn't appear that anything between the two is going to take place.

Still, if Self ultimately makes an addition to KU's roster in the near future, don't be surprised. For the very latest, click here.

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