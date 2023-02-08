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{{ timeAgo('2023-02-08 15:14:36 -0600') }} basketball Edit

Elite guard David Castillo schedules visit to Kansas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

David Castillo, the 6-foot-1 shooting guard from Bartlesville (OK) High School has scheduled an official visit to Kansas on Feb. 18 Castliio is the No. 22 ranked player in the 2024 class and a player that has been high on Kansas for a long time.

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