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Everything Bill Self said after No. 2 Kansas defeated OU, 79-75

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 2 Kansas trailed Oklahoma by 10 points with five minutes to go. The Sooners were poised to win inside Allen Fieldhouse for the first time since 1993. However, Bill Self's squad rallied to stun Oklahoma late, 79-75.

For a look back at everything Bill Self said after the game, click here.

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