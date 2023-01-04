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Everything Bill Self said after No. 3 Kansas defeated Texas Tech, 75-72

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 3 Kansas defeated Texas Tech, 75-72 in Lubbock, Texas. Dajuan Harris scored a career-high 18 points to lead the way for Bill Self's squad. Minutes after the game, Self addressed the media and touched on a number of topics.

For a look back at everything Bill Self said late on Tuesday night, click here.

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