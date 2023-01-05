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Everything Bill Self said during his weekly press conference on Thursday

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, Kansas head coach conducted his weekly press conference in Lawrence. Self, while addressing the media, talked about facing West Virginia on Saturday, the stats of Joseph Yesufu, the play of Zuby Ejiofor, and much more.

For a look back at everything Bill Self said on Thursday, click here.

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